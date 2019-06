Beim Raiffeisenmarkt habe ich ein Modell gesehen, das mir gut gefällt. Einzylinder, 15 PS, 98 Zentimeter Schnittbreite. Schwedische Herstellerfirma. In der Produktbeschreibung ist von einem "garantierten Schallleistungspegel" von 100 Dezibel die Rede. Ich habe in einer Arbeitsschutztabelle im Internet nachgesehen, was das bedeutet. Dort stand: "100 Dezibel: Kreissäge, Schleifhexe, Diskothek". Nun gehe ich nicht mehr so oft in Diskotheken wie früher. Aber "Schleifhexe" klingt schon sehr gut.

Mit Männern meines Alters war ich kürzlich übers Wochenende in Brandenburg. Ein Freund wollte seinen Geburtstag nachfeiern, ein Bekannter hatte dafür sein Ferienhaus zur Verfügung gestellt. Die Idee: keine Frauen, keine Kinder, keine Jobgespräche. Wir waren die meiste Zeit betrunken, grölten Lieder und benahmen uns wie zuletzt Ende der Achtziger im Billighotel an der Costa Brava.

Ein Höhepunkt des Wochenendes war der Moment, als der Hausherr mit einem Benzinkanister im Schuppen verschwand, aus dem sich kurz darauf ein mächtiges Motorgrollen erhob. Wir stürmten herbei; da stand er: ein roter Rasentrecker. Selten sah man mittelalte Männer mit glücklicheren Gesichtern.

Es gibt ein Handyvideo von mir, wie ich im Temporausch über die Wiese presche und augenscheinlich versuche, einen Kornkreis in Form eines Sie-wissen-schon-Was in den Garten zu mähen.