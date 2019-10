1943 kam Bronia Brandman, geboren 1931, in das Lager nahe der polnischen Stadt Oświęcim. Sie überlebte und emigrierte später in die USA, 2015 berichtete sie dem SPIEGEL im Rahmen des Projekts "Die letzten Zeugen" über ihre Erfahrungen.

"Wir lebten nur wenige Kilometer von Auschwitz entfernt, deshalb wussten wir genau, was dort geschah. Wir haben uns versteckt, solange es ging; einmal, in einem Keller, hörten wir die Deutschen und ihre Hunde, als plötzlich ein Baby schrie. Aus Angst, dass wir alle entdeckt würden, erstickte die Mutter ihr Kind.

Ich war zwölf Jahre alt, als ich nach Auschwitz kam. An der Rampe mussten wir in einem Zug von Tausenden Gefangenen an Doktor Mengele vorbeilaufen. Die meisten Frauen wurden in die Gaskammer geschickt und mit ihnen alle Kinder. Bei den Männern kam es darauf an, wie arbeitsfähig sie erschienen. Doktor Mengele wirkte sehr ruhig, sehr entspannt. Ich erinnere mich noch ganz klar, wie er dort stand, die Uniform glatt gebügelt, die Stiefel gewienert und mit