Aleyna und Fatih haben sich das Jawort gegeben, und das sollen so viele Menschen wie möglich mitbekommen. Noch bevor der Bräutigam seine Braut abholt, schießen die ersten Hochzeitsgäste mit Schreckschusspistolen in die Luft. Im Autokorso geht es über die A 7, in Aleynas Viertel schiebt sich der Konvoi durch die 30er-Zone. Manche halten ihre Pistole zum Autofenster hinaus und drücken ab.

Vor Aleynas Haus spannt die Hochzeitsgesellschaft eine türkische Flagge auf. Ein Trommler und ein Musiker, der eine Zurna, eine Art Oboe, spielt, begleiten den Bräutigam. Die junge Frau wartet im weißen Kleid mit langer Schleppe auf ihn. Auf der Straße werden Bengalfackeln gezündet, roter und weißer Rauch breitet sich aus. Fatih wirft Dollarscheine in die Menge. Wieder greift ein Gast zur Waffe und feuert, während er mit der Braut tanzt, in den Himmel.

Was für ein Spektakel.

Aleyna und Fatih heirateten am 4. Mai im Ostalbkreis und ließen daran jedermann teilhaben: