Autos raus

Von Matthias Bartsch, Jan Friedmann, Christopher Piltz, Gerald Traufetter, Andreas Ulrich, Alfred Weinzierl, Helene Zuber

Der Weg in die Zukunft der Mobilität ist holprig und führt manchmal auch ein Stück in die verkehrte Richtung. Die frisch heruntergeladene App des E-Scooter-Verleihers "Tier" verspricht: In 393 Meter Entfernung von einem Bürohaus an der Alten Oper in Frankfurt am Main soll der nächste elektrische Roller betriebsbereit stehen – leider im Norden, obwohl das Ziel der Tour, der Hauptbahnhof, im Süden liegt.

Nachdem der Scooter in einer Grundstückseinfahrt gefunden und elektronisch entsperrt ist, gerät auch die Fahrt selbst etwas rumpelig. Das liegt zum Teil an der Konstruktion der Flitzer mit ihren kleinen, relativ harten Rädern. Aber es liegt auch an der lausigen Qualität des Radwegs am Frankfurter Reuterweg: eine schmale Rüttelstrecke aus Betonverbundsteinen, vom unmittelbar angrenzenden Fußgängerweg nur durch die Färbung des Pflasters zu unterscheiden. Mehr als die relativ