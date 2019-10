Totenköpfe würde es zu sehen geben, das stand für Eddy Van Belle von Anfang an fest. In einer Gasse gleich hinter der Kathedrale von Mexiko-Stadt wollte der belgische Back- und Süßwarenhändler ein Schokoladenmuseum einrichten. Er kannte die Obsession, mit der sich ganz Mexiko alljährlich auf die Feierlichkeiten zum Tag der Toten vorbereitet. Anlässlich dieses Festes wollte er das Publikum mit bunt dekorierten Schädeln aus Schokolade locken.

So jedenfalls hatte er sich das vor fünf Jahren vorgestellt. Aber da wusste er noch nichts von den echten Leichen in seinem Keller.

Die Museumspläne sind bis auf Weiteres zurückgestellt. Nun wuseln Archäologen durch das weitgehend entkernte Gebäude in der Calle República de Guatemala, in dem Van Belle sein Schokoladenreich einrichten wollte. Über hölzerne Planken führt der Weg unter einem Baugerüst hindurch, dann weiter über eine Stiege hinab in den Keller. Dort hockt am Rand einer gut drei Meter tiefen Grube Projektleiter Raúl Barrera und skribbelt in