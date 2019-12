Die Zwanziger sind zurück. Eine Dekade feiert Wiederauferstehung. Charlestonpartys mit mehr oder weniger strengem Dresscode haben Konjunktur, Varietéabende, Stummfilmvorstellungen, Stadtführungen – das Geschäft mit der Vergangenheit brummt, die nostalgische Zuwendung zu einem Jahrzehnt, das fasziniert wie kaum ein anderes. Warum? Vielleicht, weil die Zwanziger so viele Verheißungen brachten und dann so tragisch endeten, so abrupt, so brutal, so blutig. Und daher mit einem gewissen Grusel verbunden sind, einem Grusel, wie er sich auch beim Lesen von Kriminalromanen einstellt: einer Republik beim Sterben und ihren Mördern beim Morden zuzusehen. Und das alles aus sicherem Abstand heraus, denn wir leben heute doch in einer stabilen Demokratie, oder?

Oder eben auch nicht. Die Unsicherheiten nehmen zu und damit auch die Fragen: Werden die neuen Zwanziger wie die alten Zwanziger? Wird sich Geschichte wiederholen? Das Erstarken der extremen Rechten, die seit Jahren schwelende und längst nicht überwundene