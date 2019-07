Ewgenija Schkoda war 18 Jahre alt, als Polizisten sie in Kiew festnahmen. Die Männer hatten sich an den Ausgängen der Süßwarenfabrik postiert, in der sie arbeitete. Es war im Mai 1943, die Ukraine war von der Wehrmacht besetzt und galt als Rohstoffkolonie für das Deutsche Reich. Die Angst, dorthin deportiert zu werden, war groß. "Zwei Mädchen sprangen aus dem zweiten Stock, um zu fliehen, eine hat nicht überlebt", sagt die heute 94-jährige Ukrainerin.

Zusammen mit anderen jungen Frauen, manche waren erst 14 Jahre alt, wurde sie in Viehwaggons zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Wie über eine Million ihrer Landsleute. Am Bahnhof in Hannover mussten sich die Frauen nackt ausziehen, wurden auf Läuse und Krankheiten untersucht.

Dann kamen sie zu Bahlsen, dem Kekskonzern. Dem Unternehmen, das sich bis vor wenigen Wochen einredete, Zwangsarbeiter doch "gut behandelt" zu haben, wie Firmenerbin Verena Bahlsen, 26, in einem Interview in der "Bild"-Zeitung behauptet hat. Die nachfolgende