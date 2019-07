Sie sind zu alt, um die meiste Zeit im Zug friedlich zu schlafen. Zu jung, um sich ab Abfahrt für die nächsten 500 Kilometer in ein Buch oder den Malblock zu vertiefen. Dafür aber genau im richtigen Alter, um eine Bahnfahrt für die Eltern zu einer Herausforderung zu machen: die Zwei-bis Fünfjährigen. Als betroffenes Elternteil sprechen Sie sich Mut zu: Es ist alles nur eine Phase. Es werden auch wieder entspanntere Bahnfahrten kommen. Nur jetzt stecken Sie eben in einem eher aufregenden Lebensabschnitt. In diesem Sinne - los geht´s:

1. Jetzt aber schnell

Vorrangig sind sie für Mütter und Väter, die mit Babys oder Kindern bis zu drei Jahren reisen, gedacht. Aber - hüstel - man ist natürlich auch sehr froh, wenn man mit einem gerade Vierjährigen Plätze in der geschlossenen Anstalt für bahnreisende Familien ergattert: in dem Kleinkindabteil.

Trotzanfälle, Geschwisterzank und anderweitige Auseinandersetzungen "Mäusemann, ich sag es jetzt nicht noch einmal: Hör SOFORT auf, den Tischmülleimer auszuräumen.