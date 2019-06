Jürgen Drews erklärt sein Lächeln. An diesem Nachmittag im schattigen Hof seines Hauses in einer Gated Community in Santa Ponça hat er Kirschen gegessen und von Les Humphries erzählt, von Dieter Thomas Heck und Thomas Gottschalk. Er hat seine Frau Ramona "Engel!" gerufen und, nachdem sie ihm das Banjo aus dem Schlafzimmer geholt hatte, "Take Your Pick" auf dem Banjo gespielt. Wenn er aber ganz entspannt einfach nur sitzt und vor sich hin starrt, versonnenfinstert sich sein Gesicht. Dann tritt eine grimmige Traurigkeit zutage, "die eigentlich gar nicht meine Gemütsverfassung ist". Deshalb habe er sich schon als junger Mann dieses Lächeln angewöhnt, er könne es gleich mal vormachen, "hier und jetzt".

Kurz dreht er sich weg wie ein alternder Theaterschauspieler, der sich innerlich sammeln muss. Als er sich wieder zuwendet, überstrahlt ein breites Grinsen den ganzen Mann, fallen die Jahre und Jahrzehnte von ihm ab wie welke Blätter. "Wenn ich dieses Lächeln habe", sagt er lächelnd, "dann komme