Es war eine Szene wie aus einem brutalen Gangsterfilm: Angehörige eines regionalen Verbrechersyndikats drangen am Montag in einem Gefängnis in der brasilianischen Amazonasstadt Altamira im Bundesstaat Pará in einen Gefängnistrakt ein. Dort wurden Mitglieder des verfeindeten Verbrechersyndikats Comando Vermelho in einer Art Container gefangen gehalten - weil die regulären Zellen überfüllt sind.



Die Angreifer köpften 16 Menschen, dann legten sie Feuer im Container. Insgesamt starben 58 Menschen.

Das Massaker in Altamira war absehbar. Es reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Verbrechen, bei denen in den vergangenen Jahren schon Hunderte Menschen starben.

Erst im Mai waren bei einer Reihe von Gefängnismassakern im Amazonasgebiet mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen. Am Neujahrstag 2017 wurden bei einem Gemetzel in einem Gefängnis von Manaus 56 Häftlinge getötet.

Die Motive sind immer die gleichen: Brasiliens mächtige Drogenkartelle kämpfen im Amazonasgebiet um Macht und Einfluss. Sie gehen