SPIEGEL: Frau Laugwitz, Sie sind die bekannteste Unbekannte im deutschen Literaturbetrieb. Ende August 2018 wurde überraschend mitgeteilt, dass Sie den Rowohlt Verlag verlassen. Das sorgte für großen Wirbel in der Branche, doch bisher haben Sie sich öffentlich dazu mit keinem Wort geäußert.

Laugwitz: Dieser 27. August, an dem mir bei Rowohlt gekündigt wurde, ist für mich tatsächlich unvergesslich. Aber bitte lassen Sie mich zunächst einmal sagen, ich bin glücklich, bei Ullstein zu sein. Ich bin von allen Mitarbeitern herzlich aufgenommen worden und auch von den Ullstein-Autoren. Außerdem bin ich jetzt wieder in Berlin, wo ich geboren bin und hingehöre – dass sich alles so fügen würde, hätte ich mir letztes Jahr um diese Zeit nicht mal im Traum vorstellen können.

SPIEGEL: Was ist Ende August 2018 aus Ihrer Sicht vorgefallen?

Laugwitz: Ich war nach Stuttgart bestellt worden, und eine meiner Schwächen ist, das müssen Sie wissen, notorisches Zuspätkommen, so bin ich tatsächlich auch zu meiner