Barcelona wird zur Stadt des Verbrechens

Es war am Donnerstag spätabends im Zentrum, nahe der Konzerthalle, zwischen zwei großen Hotels, als Straßenräuber einen Touristen von hinten anfielen. Weil er seine wertvolle Armbanduhr nicht sofort herausgeben wollte, stachen sie ihn nieder. Die Täter flohen, das Opfer wurde auf die Intensivstation eingeliefert, es ist außer Lebensgefahr, bestätigte ein Polizeisprecher. In der Nacht zu Montag versuchten am selben Ort fünf Jugendliche, dem afghanischen Botschafter die Armbanduhr zu rauben, er trug nur ein paar Kratzer davon.

Zu Beginn des Sommers starb eine hohe Beamtin aus Südkorea auf Besuch in Barcelona an den Folgen eines Raubüberfalls. Diebe entrissen ihr von einem Motorrad aus die Handtasche, die ältere Frau stürzte dabei unglücklich auf den Kopf.

Dieser Todesfall sorgte für Aufsehen. Denn er illustriert ein Problem, das den Menschen in der spanischen Touristenmetropole zunehmend zu schaffen macht: Straßenkriminalität.

Barcelona zieht wie kaum eine andere Stadt in Europa Urlauber an.