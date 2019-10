Vier Jahrzehnte lang baute Wilhelm Kremer-Schillings auf seinem Hof am Niederrhein nebenberuflich Rüben und Raps an. Dann ging er in Rente – und wurde berühmt. Er nannte sich fortan "Bauer Willi" und schrieb in einem Blog an den "lieben Verbraucher", er habe die Schnauze voll. Lebensmittel sollten ungespritzt sein, zugleich billig und ohne Macken? Gehe ebenso wenig wie regional einzukaufen und im Januar Weintrauben zu wollen. "Du hast keine Ahnung und davon ganz viel."

Willis Wut löste eine Welle an Zustimmung aus, spülte ihn in diverse TV-Talkshows – und am vergangenen Dienstag sogar ins Büro von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Zur selben Stunde, in der landesweit die Bauern protestierten und mit ihren Treckern Straßen blockierten, trank er Kaffee mit der Ministerin. Einflussreicher als der 65-jährige Rentner mit seiner leicht aufdringlichen Kumpelhaftigkeit dürfte im Moment kaum ein deutscher Kleinbauer sein. Vermutlich gibt es auch keinen, der sich mehr aufreibt.