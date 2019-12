Nur sehr wenige Menschen dürfen die Depots von Museen betreten. Restauratoren und Kuratoren zum Beispiel, das Putzpersonal oder der Sicherheitsdienst. Damit keine Unbefugten ins Kunstlager der Münchner Pinakothek der Moderne eindringen, hat das Museum den Eingang im Untergeschoss mit einem Türcode versehen.

Dass diese Maßnahme vollständige Sicherheit schafft, dürfte allerdings jeder in Zweifel ziehen, der schon einmal auf die Einlasstastatur geblickt hat. Um die Zahlen, die den Weg zu den Kunstschätzen freigeben, haben sich gut sichtbare Schmutzränder gebildet. Offenbar haben hier über lange Zeit sehr viele Mitarbeiter immer wieder dieselben Ziffern gedrückt.

Zwei Wochen ist es her, dass Einbrecher mit Axt und Sturmhaube ins Grüne Gewölbe in Dresden eindrangen und Juwelengarnituren von unschätzbarem Wert stahlen. Seitdem fragen sich Kuratoren überall in Deutschland, ob ihre Kunstschätze ausreichend gesichert sind. Mehrere Mitarbeiter der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die Beobachtungen