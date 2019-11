Damals, als kleiner Junge, flüchtete André Heller, wenn ihm der Winter in Wien zu grimmig wurde, vor der Kälte ins dampfwasserbeheizte Palmenhaus von Schloss Schönbrunn. Das ist Jahrzehnte her, Heller ist 72 mittlerweile, in Wien weilt er nur noch gelegentlich. Den Großteil des Jahres lebt und arbeitet er in Marokko, auf einem Anwesen wenige Kilometer südöstlich von Marrakesch, einem Landgut, das wirkt, als wäre das Palmenhaus seiner Kindheit bis unters Himmelszelt transzendiert. Über den Rasen patrouillieren die drei glücklichsten Hunde Nordafrikas, umschwirrt von blutroten Libellen. In der Ferne erhebt sich der Hohe Atlas, in dessen Abwinden turmhohe Palmen schwanken.

Ein subtropisches Gegenösterreich.

Hier hat Heller zusammen mit seiner Lebensgefährtin Albina Bauer verwirklicht, wovon er früher nur gesungen hat: "Unseren schönen Wahn zu preisen will ich einen Park anlegen, als Gehege deiner Gesten, als botanisches Gedicht."

2008 kaufte er das Grundstück, mehr als sieben Hektar karges Land.