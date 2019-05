Furchtbar. So beschreibt Benjamin Hadrigan seine ersten fünf Schuljahre. Gute Noten hat er selten geschrieben. Für die Lehrer war er der dumme Schüler, dem nichts gelingt.



Eines Tages wollte er das ändern - und versprach seiner Englischlehrerin, den nächsten Test mit der Note Eins zu bestehen. Es klappte nicht. Sie habe gelacht, erinnert er sich, weil sie sich in ihrer Einschätzung bestätigt fühlte. Das habe ihn angespornt: "Ich wollte der Lehrerin unbedingt beweisen, dass ich nicht doof bin", sagt Benjamin Hadrigan.

Er besorgte sich Lernbücher und feilte an einer Lernmethode, die zu ihm passt. Mit Erfolg: Inzwischen erreicht Benjamin Hadrigan Bestnoten und gibt sein Wissen an andere Schüler weiter. Im Interview übt er harte Kritik am Bildungssystem - und erklärt, welche Verbesserungen notwendig sind, damit Schüler den Spaß am Lernen nicht verlieren.