SPIEGEL: Herr Kollhoff, der Spruch Pounds auf dem Platz – ist das, wie "Arch+" schreibt, Ihre antisemitische Flaschenpost?



Kollhoff: Nein. Das Pound-Zitat ist doch eine Kritik am internationalen Finanzkapital und wie der Kapitalismus die Architektur in Mitleidenschaft zieht. Das Problem gab es also schon in den Dreißigerjahren, verschärft durch die Weltwirtschaftskrise, als die Strophe entstanden ist. Dass ich es so viel später zitiere, zeigt doch gerade die Aktualität, die es für mich hat. Pounds Zitat ist eminent architektonisch: Die "wohlbehauenen" Steinquader, die sich zum Muster gliedern, fugenrecht, das ist Tektonik, nämlich Konstruktion und Ornament in einem.

SPIEGEL: Warum Kapitalismuskritik an einem Ort, den Sie ja freiwillig für eine teure Wohnlage bebaut haben?

Kollhoff: Dazu zweierlei: Die Gebäude am Walter-Benjamin-Platz sind in der Vorwendezeit geplant worden und aus den Bedingungen des "sozialen Wohnungsbaus" hervorgegangen. Dennoch stellt das Projekt für mich den Inbegriff des Städtischen dar, wie ich es verstehe. Nein, es war eben gerade kein Luxusprojekt, wir haben unter dem Platz zwei Tiefgaragen konzipiert, Läden, Büros, geförderten Wohnungsbau, einen Kindergarten im Dachgeschoss und darüber einen Dachgarten als Spielplatz. Das war am Ende nur möglich durch einen Anteil von Eigentumswohnungen, für die sich nach der Wende wieder Interesse zeigte. Die daraus resultierende urbane Mischung ist einzigartig.

SPIEGEL: Warum also Kapitalismuskritik?

Kollhoff: Ich war ja noch nicht fertig mit meiner Antwort. Der Grund und Boden gehörte verschiedenen Investoren, er ist verkauft und noch mal verkauft worden, jeder hat damit Profit gemacht, bis das Geld fürs Bauen immer knapper geworden ist. Am Ende wird immer weggespart, was die architektonische Qualität ausmacht, nämlich wie sich Funktion und Konstruktion dem Betrachter darbieten. Heute ist es so schlimm geworden, dass ich einsehen muss, Bedingungen wie am Walter-Benjamin-Platz sind gar nicht mehr möglich.

SPIEGEL: Warum nicht?

Kollhoff: Alles schaute nach der Wende nach Berlin. Man konnte sich kein Mittelmaß, nichts Kleinliches leisten. Diese gesichtslose Investorenarchitektur, wie sie nördlich des Hautbahnhofs entstanden ist – dafür hätte man sich damals geschämt.

SPIEGEL: Aber warum Pound, dessen Antisemitismus nun wirklich bekannt ist?

Kollhoff: Ich kenne Pounds Werk gut, habe ihn früh gelesen. Er hat sich kaum zur Architektur geäußert, außer dem Usura-Zitat eigentlich nur in "Patria Mia", über New York, das er geliebt hat. Aber er hatte eine unverstellte Empfindung, ein geradezu körperliches Verhältnis zur Architektur. Das ist unter Laien überaus selten und hat mich beeindruckt. Und es ist unverzeihlich, ihn im Kontext des deutschen Nationalsozialismus zu sehen, Pound hat Hitler verabscheut.

SPIEGEL: Aber Mussolini, den faschistischen Diktator Italiens, verehrt.

Kollhoff: Ja, weil er glaubte, dass der die ökonomischen Hindernisse beseitigen könnte, die einem glücklichen Leben des Menschen entgegenstehen. Er war verzweifelt, das ist in seinen Rundfunkansprachen deutlich geworden, die wirr und letztlich unverständlich gewesen sind. Die Amerikaner haben ihn nach dem Krieg in Pisa in einen Stahlkäfig gesperrt und gequält, er hat am Boden bei Flutlicht geschlafen. Danach ist er mehr als zwölf Jahre in die Irrenanstalt gesteckt worden. Unter anderen setzte sich Hemingway für ihn ein und sagte, Pound gebühre der Nobelpreis.

SPIEGEL: Der Name Walter Benjamin ist in der Bauphase erst spät ausgesucht worden. Waren Sie beteiligt?

Kollhoff: Aber ja. Ich fand das wunderbar. Der vorherige Name war ein reiner Marketingbegriff: "Leibniz-Kolonnaden". Da war das Pound-Zitat aber längst im Plattenbelag eingelassen.

SPIEGEL: Sie haben die Urheberschaft der Pound-Sätze nicht preisgegeben, der Name Pound taucht in der Inschrift nicht auf. Wollten Sie bewusst verschleiern?

Kollhoff: Ach was, überhaupt nicht. Mir ging es um den aktuellen Architekturbezug der poundschen Zeilen und nicht um ein literarisches Statement.

SPIEGEL: Die "FAZ" schlägt vor, den Platz auch mit einem Benjamin-Zitat zu versehen und den Konflikt auf einer Tafel zu thematisieren. Sind Sie einverstanden?

Kollhoff: Dies stünde am Ende einer ausführlichen Diskussion, an der ich mich gern beteiligen würde, natürlich wäre ich dagegen.

SPIEGEL: Warum wären Sie dagegen?

Kollhoff: Weil es so wirkte, als gäbe es hier etwas zu korrigieren, das gibt es aber nicht, weil Pounds "Usura"-Begriff ganz allgemein auf internationales Finanzgebaren gemünzt ist, nicht speziell und schon gar nicht ausschließlich auf jüdisches.

SPIEGEL: Dass es auch gar nicht gibt.

Kollhoff: Ja, dieser Kurzschluss, der sich in "Arch+" wieder zeigt, traditionelle, vor allem klassische Architektur und Bauen mit Stein sei Faschismus – es ist doch albern, dass der noch in der Welt ist.

SPIEGEL: Was bedeutet für Sie Bauen mit Stein?

Kollhoff: Solides Bauen. Aus Stein und Fuge ergibt sich ein Bild, das Menschen anspricht. Die Mauer trennt und verbindet drinnen und draußen, das Private und das Öffentliche, das ist tektonische Ambivalenz. So ist die europäische Stadt entstanden.





Kollhoff bittet zum Spaziergang. Er zeigt, wie in den Fünfzigerjahren in den Brachen, die die Deutschen im Krieg gerissen hatten, Neubauten entstanden sind: ein Wiederaufbau im Sinne des Alten. "Die Touristen sehen den Unterschied gar nicht", sagt er. Und: "Können Sie sich in den Lücken Glasbauten vorstellen?"



Drei Begegnungen, ein Eindruck. Hat die Steinfraktion dafür gesorgt, dass der rechte Geist sich wieder breitmacht in Deutschland? Das wäre zu einfach. Deutschland wird in der Welt inzwischen weitgehend als gelassenes, internationales Land wahrgenommen, als Stabilitätsfaktor. Und doch gibt es eine neue Partei rechts von der Mitte. Geschichte verläuft nicht gradlinig, sie verläuft nicht dialektisch, es ist nun mal alles komplizierter. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen aber ist schwer zu verstehen, schwer auszuhalten.



Weil es gleichzeitig gut läuft in Deutschland und schlecht, bricht das alte Lagerdenken wieder auf, rechts und links, links-links gegen links-mittig, modern und gestrig – in einer verwirrenden Situation sorgen Lager eben für Übersicht.

Aber Lagerdenken bringt Berlin nicht weiter, das ist überall sichtbar. Das Unfertige hat lange Zeit den Charme der Stadt ausgemacht, aber gilt das noch? In diesem Jahr feiern die Deutschen das 30. Jahr des Mauerfalls. Heutzutage dauert die Jugend zwar länger als früher, nach 30 Jahren aber wird es eng mit Entschuldigungen. Da übernimmt man Verantwortung.

Die eigentliche Frage der Debatte dieser Tage lässt sich einfach beantworten: Pound auf dem Benjamin-Platz? Das bedarf einer Erklärung. Der Vorschlag, den die "FAZ" vor ein paar Tagen machte, auf dem Platz erklärende Tafeln anzubringen, ist gut. Kollhoffs Vorschlag, den Disput für eine noch größere Debatte zu öffnen, ist auch gut. Es müsste aber diesmal eine echte, eben erwachsene Auseinandersetzung sein, kein Scharmützel im Schutz der eigenen Gruppe. Dass die Auffassungen sich unterscheiden, kann nur nützen, Debatten sind Ausdruck der Demokratie, und die gilt es zu verteidigen.

Ins Gespräch kommen, bevor die Investoren die Sache ohne die Architekten ausmachen – das wär's.