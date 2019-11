Er sei sich unsicher, ob er dieses Interview führen wolle, sagt Helmut Hochschild. Zu viele schlechte Erfahrungen habe er mit Journalisten gemacht, damals.



Damals: Das sind sieben Monate im Jahr 2006, in denen Helmut Hochschild die Berliner Rütli-Schule als Interimsdirektor führte. Damals, das ist die Zeit, in der diese Schule zum Symbol für das Versagen des Schulsystems wurde.

Weil sie die Situation an ihrer Schule nicht mehr in den Griff bekam, hatte die damalige Rektorin der Rütli-Hauptschule einen dramatischen Brandbrief an den Berliner Senat geschickt. Sprachbarrieren und Gewalt machten das Unterrichten unmöglich, stand darin. Die Stimmung sei geprägt von Aggressivität. Türen würden eingetreten, Lehrer mit Gegenständen beworfen, Knallkörper gezündet, Bilder von den Wänden gerissen.

Die Hauptschule isoliere die Schüler, hieß es in dem Hilferuf an die Politik. Mehr als 80 Prozent der Jugendlichen seien nicht deutscher Herkunft. Man sei ratlos, so stand es in dem Brief, den eine Tageszeitung veröffentlichte.