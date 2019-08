Kaum eine europäische Metropole verändert sich so rasant wie Berlin. Die Stadt wächst seit einiger Zeit um fast 48.000 Menschen pro Jahr, Baulücken, die seit dem Zweiten Weltkrieg bestanden haben, schließen sich wie im Zeitraffer. Wer diese Stadt porträtieren will, muss ein guter Sprinter sein.

Die Planungen an dem Episodenfilm "Berlin, I Love You" begannen vor rund zehn Jahren. 2015 wurde das erste Segment gefilmt, der größte Teil der Dreharbeiten fand im Sommer und Herbst 2017 statt. Nun kommt der Film ins Kino. Es ist eine zehn Episoden umfassende deutsche Produktion, in der Hollywoodstars wie Helen Mirren, Keira Knightley und Mickey Rourke mitspielen, und sie schiebt sich mit letzter Kraft über die Ziellinie, während die Stadt Berlin in der Zwischenzeit schon einige weitere Runden gedreht hat.

"Berlin, I Love You" ist eine filmische Großbaustelle, die mit großer Verzögerung fertiggestellt wurde – wohl auch deshalb streiten sich nun die Verantwortlichen erbittert, wer Schuld daran hat,