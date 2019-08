Von Maik Baumgärtner, Matthias Gebauer, Christo Grozev, Roman Lehberger, Christine Longin, Claas Meyer-Heuer, Sven Röbel, Alexandra Rojkov, Fidelius Schmid, Wolf Wiedmann-Schmidt

Es dauert nicht lange, bis Maryam T. in Tränen ausbricht*. "Wofür hat man ihn umgebracht?", fragt sie. T. hat vor wenigen Tagen den Vater ihrer Kinder verloren. Sie waren seit zwei Jahren getrennt, das schon, aber da sei doch noch so viel gewesen zwischen ihnen, die Erinnerung an die gemeinsame turbulente Vergangenheit; die vier gemeinsamen Kinder, um die er sich bis zuletzt so liebevoll gekümmert habe.

Maryam T. sitzt in einem Berliner Café und erzählt vom Gefühl der ständigen Angst. Morddrohungen hätten sie und Zelimkhan Khangoshvili, ihr Ex-Mann, in den vergangenen Jahren immer wieder erhalten, mehrere Mordversuche habe er überlebt. Deshalb seien sie ständig geflohen, aus der georgischen Provinz in die Hauptstadt Tiflis, er in die Ukraine, sie nach Polen, dann nach Brandenburg und schließlich nach Berlin.

Am Freitag