Der Einfluss einer Berliner Senatorin endet gewöhnlich an der Stadtgrenze, aber Katrin Lompscher bewegt gerade Menschen in ganz Deutschland. Sie hat ein Gesetz vorgelegt, das weit über die Hauptstadt hinaus eine Signalwirkung entfaltet, es wird gerühmt, gefürchtet und gehasst.

Denn der sogenannte Mietendeckel ist ein Symbol für den Streit, der um das urbane Zusammenleben in Deutschland geführt wird. In einer Zeit, in der eine jüngere Generation sich massiv vor den zerstörerischen Wirkungen des globalen Kapitalismus sorgt, sind Konzepte, die vielleicht wenigstens den privaten Wohnraum schützen könnten, sehr gefragt.

Seit fast drei Jahren ist Lompscher Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Die Berliner Mietpreise sind weiter gestiegen, die Auseinandersetzungen um die Wohnkosten haben sich verschärft wie nirgendwo sonst in Deutschland.

Der Mietendeckel soll für die rot-rot-grüne Stadtregierung jetzt zum Befreiungsschlag werden. Lompscher spricht von einem "politischen Experiment". Tatsächlich