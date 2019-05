Geschafft! Was für ein Tag, der 12. Juni 2017: endlich den Kaufvertrag unterschrieben. Konnte sich etwas besser anfühlen? Ein Leben lang hatten sie sich abgerackert, Klaus-Dieter Nisch und seine Frau Karla. Erst im Werkzeugmaschinen-Kombinat "7. Oktober". Und nach der Wende er als Anstreicher, sie als Arzthelferin. Hatten jede Mark, jeden Euro gespart, dann der Tiefschlag: die Mietwohnung in Prenzlauer Berg verloren. Eigenbedarf. Aber jetzt, haste Worte: stolze Eigentümer!

Drei Zimmer mit Balkon im ersten Stock an der Falkenhagener Straße in Berlin-Spandau: nur ein paar Minuten zur Fußgängerzone mit den Geschäften, zum Koeltzepark, in den Spandauer Forst. Und am Ende war die Verkäuferin noch um 20.000 Euro mit dem Preis runtergegangen. War gar nicht mal so schwer gewesen, vielleicht hatte die Frau F. ja verkaufen müssen. Klaus-Dieter und Karla holten ihr Erspartes von der Bank, den größten Teil, 180.000 Euro. Aber das war die Wohnung wert. Ein Traum.

