Als im Wedding die Sonne untergegangen ist, versammeln sich zwölf Menschen hinter einer Tür aus Aluminium, die zwischen einer Baustelle und zwei Müllcontainern liegt, und huldigen einem Bonito. Das ist ein Fisch aus der Familie der Makrelen und Thunfische. Gefischt vor der französischen Insel Noirmoutier, filetiert, mit frischen Senfsamen bestreuselt.

Es ist so still in diesem Moment, dass man hören kann, wie ein Koch Rote Bete schneidet. Es ist der einzige Augenblick an diesem Abend, in dem Dylan Watson-Brawn, der Zeremonienmeister dieser Huldigung, lächelt.

"Ja", sagt er, und er wirkt, als spräche er mit sich selbst. "Gut."

Er guckt auf das unterarmlange Messer in seiner Hand und stellt sich näher ans Schneidebrett. Sein Gesicht erstarrt in Konzentration.

Dieser Ort hinter der Aluminiumtür ist das Restaurant "ernst". Manche Köche sagen, es wird das erste sein, das in Berlin drei Michelin-Sterne bekommt, im Augenblick hat es einen. Manche Gäste sind an diesem Abend aus Brooklyn angereist.