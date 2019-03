Er war eben ein Magnet, ein Erleuchter, einer, mit dem man viel Spaß haben konnte, einer, den man unbedingt zum Freund haben wollte oder zum Geliebten oder zum Mann. Aber wenn so einer stirbt und im Stahlsarg in die Grube gesenkt wird – was bleibt dann? Wohin geht diese Energie, dieser Optimismus, diese Freude am Streit, an Veränderungen, am gemeinsamen Arbeiten? Was bleibt von einem wie Brecht?

Ja, die Bücher, die Stücke, die Texte, die Generationen von Schülern quälen. Die Wahrheiten, die Botschaften, die er da angeblich hineingeschrieben hat, die müssen Heerscharen von ratlosen Schülern seit Jahrzehnten aus den Stücken wieder heraussammeln und in eigenen Worten neu zusammensetzen. Episches Theater. Verfremdung. Von der Bühne in die Welt. Vater Courage und seine ratlosen Kinder.

Einmal war ich dabei, als sein gelehrigster Schüler der Gegenwart, der Sänger Wolf Biermann, an Brechts Grab, wo er zufällig eine Schülergruppe traf, spontan Brechts "Kinderhymne" sang.

Anmut sparet nicht noch Mühe