Frank Neuhaus, Gerichtsvollzieher seit 20 Jahren, kann die Menschen, mit denen er es zu tun hat, in zwei Kategorien einteilen: in die, die nicht zahlen können, und in jene, die nicht zahlen wollen. Wobei es nicht so ist, dass ihm die einen lieber wären als die anderen, Schuldner bleibt Schuldner. Am Ende geht es darum, einen Auftrag zu erledigen.

Ein Donnerstagvormittag, kurz nach neun Uhr, ein Mehrfamilienhaus in Arnsberg. Neuhaus nimmt die Stufen in die oberste Etage, vor der Wohnungstür liegt eine Fußmatte mit der Aufschrift "Sweet Home".

Neuhaus, ein schlanker Mann in Turnschuhen und Jeans, klingelt – einmal, zweimal, dreimal. Niemand öffnet.

Er könnte wieder gehen und es am nächsten Tag noch einmal versuchen, aber Neuhaus hat gelernt, dass sich Hartnäckigkeit auszahlt. "Da ist garantiert einer zu Hause", sagt er und hämmert mit der Faust gegen die Tür.

Ein Mann öffnet, er sieht verschlafen aus. Aus der Wohnung hört man Gepolter.

"Neuhaus, Gerichtsvollzieher. Ist Frau Schäfer* da?"

"Nein."