Als Holger S. vor dem verwaisten Einfamilienhaus stand, sah er seine Befürchtungen bestätigt – und sein Misstrauen, sein Gefühl, dass mit seinem Schwiegersohn irgendetwas nicht stimmte. Der 53-Jährige war zum Elternhaus seines Schwiegersohns in Herzberg am Harz gereist. An der Tür des Hauses fand er einen Zettel. "Das Haus steht zurzeit leer, wenn Sie Fragen haben", darunter die Mobilfunknummer seines Schwiegersohns Sven. So schildert S. diese Szene später dem Gericht.

S. sagt, er sei in den Garten gegangen, über den ungemähten Rasen, die verwilderten Blumenbeete. Er habe durch die Fenster ins Haus geschaut, bei den Nachbarn geklingelt und nach Sven gefragt. Der Nachbarssohn? Der Taugenichts? Der habe inzwischen mindestens vier Kinder und sei verurteilt wegen Bigamie. Im Gefängnis habe er auch schon gesessen, wegen Betrug. Nur Kummer habe er seinen Eltern bereitet.

In diesem Moment, sagt Holger S. als Zeuge vor dem Göttinger Landgericht, habe er alles für möglich gehalten. Auf seine Frage