Als sich Matthias Riedl vor einigen Wochen durch Fleischersatzburger testete, wurde ihm von Bissen zu Bissen mulmiger. "Bild" hatte den Ernährungsmediziner aus Hamburg um sein Urteil gebeten. Den Wonder Burger von Aldi vertrug Riedl noch ganz gut. Beim Next Level Burger von Lidl störte ihn der Geschmack "aus der Retorte". Und das Pattie der US-Firma Beyond Meat bezeichnete er gar als den "absoluten Horror". Zu viel Fett, dazu ungesundes, raffiniertes Kokosöl. "Der ging in den Mülleimer", erinnert sich Riedl.

Den Boom der Pseudobuletten, die wie Fleisch aussehen und schmecken, ohne welches zu enthalten, scheinen solche Vorbehalte nicht stoppen zu können. Zwischen 2010 und 2018 hat sich der Umsatz mit derlei Fleischimitaten hierzulande gut vervierfacht, auf 180 Millionen Euro. Bis 2030 könnte der Anteil der Fleischalternativen weltweit auf 28 Prozent des gesamten Fleischmarkts anwachsen, schätzt die Unternehmensberatung A. T. Kearney. Firmen wie das Start-up Beyond Meat, in das Microsoft-Gründer