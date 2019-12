Ungeziefer gibt es in Wintermonaten wenig. Kinder treten nicht barfuß in Bienenstachel. Kuchen wandern ohne Wespen darauf in Richtung Mund. Mücken stechen erst in den Sommermonaten wieder zu. Der Februar ist ein klug gewählter Zeitpunkt, um Menschen für Insektenvermehrung zu begeistern.

Das bayerische "Volksbegehren Artenschutz – Rettet die Bienen" unterschreiben in den ersten zwei Februarwochen fast doppelt so viele Stimmberechtigte wie nötig. "Wir sind Zeugen des größten Artensterbens seit dem Verschwinden der Dinosaurier", lautet eine der Parolen, die rund 1,7 Millionen Menschen für den Schutz von Biotopverbünden, Streuobstwiesen und Uferrandstreifen sensibilisieren. Und die Bayerns oberstem Bürger Markus Söder Angst ums Überleben einjagen.

Der Ministerpräsident gehört zu den Breitbeinern. Einem brachial veranlagten Politikertypus, der gegenüber einer Konsenskanzlerin wie Angela Merkel wie aus der Zeit gefallen scheint. Den Umgang mit dem Volksbegehren Artenschutz bezeichnet Söder selbst