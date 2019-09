Greg Kochs Berliner Intermezzo endete, wie es begann: mit einem Scherbenhaufen.

Als der Kalifornier mit der Jesusfrisur im September 2016 in Berlin seine Brauerei eröffnete, die erste eines großen, internationalen Herstellers von Craft Beer auf deutschem Boden, machte er den Deutschen erst einmal unmissverständlich klar, was er von ihrer Bierkultur hält.

Er ließ einen Berg aus bekannten "Fernsehbieren" auftürmen – Biersorten, die man aus der TV-Werbung kennt – und zerschmetterte die Flaschen mit einem Felsblock, den er vom Gabelstapler fallen ließ. Den Geschmack deutschen Bieres verglich er mit der Musik in Telefonwarteschleifen und urteilte, ein deutsches Pilsener passe ganz gut in eine Gefängniskantine. Noch Ende 2018 erklärte er gewohnt selbstbewusst: "Ich möchte die Deutschen daran erinnern, was gutes Bier ist."

Greg Koch wird in den USA von vielen als Pionier der Craft-Beer-Bewegung verehrt. Er ist Gründer und Präsident von Stone Brewing aus San Diego, der neuntgrößten US-amerikanischen