Wer braucht schon einen Mord, wenn er Meryl Streep haben kann? Das müssen sich die Schöpfer von "Big Little Lies" gedacht haben, als sie die zweite Staffel des Serienhits vorbereiteten.

Die erste Staffel war noch von einem Todesfall und der Frage nach Opfer und Täter bestimmt worden. Bei einer Spendengala in der wohlhabenden kalifornischen Kleinstadt Monterey hatte es einen Toten gegeben, bei ihren Ermittlungen musste die Polizei – wie auch die Zuschauer – feststellen, dass es wohl eher Zufall war, dass nicht schon viel früher jemand in dieser von Neid, Missgunst und überdrehtem Ehrgeiz geprägten Gemeinde hatte dran glauben müssen.

Zu Beginn der zweiten Staffel ist klar, wer das Opfer ist: Perry, der gewalttätige Mann der Edelhausfrau Celeste (Nicole Kidman). Aber auch der Kreis der potenziellen Täterinnen hat nun einen Namen: The Monterey Five. Sie sind die fünf Frauen, die dabei waren, als Perry in den Tod stürzte. Was an dem Abend genau passierte, ist die sehr große kleine Lüge, die diese