Philip Barton roch den Tod, bevor er ihn sah. Vor ein paar Jahren stieg ihm beim Joggen Verwesungsgeruch in die Nase. Er hielt inne, sah sich um und fand ein verendetes Kaninchen. "Ich drehte es um, und da waren lauter Käfer, die ich noch nie gesehen hatte", erinnert sich der Biologe von der Australian National University in Canberra.

Barton war fasziniert von so viel Leben im Tod; er wollte mehr wissen. Viele Kadaver hat er seither untersucht. An Kaninchen erforschte er, wie viel ihres Leibes von Fliegenlarven vertilgt wird; an Kängurus die Frage, wie ihre Überreste das benachbarte Erdreich und dessen Bewuchs verändern. "Aas", sagt er, "ist die Heimstatt einer außergewöhnlichen Artenvielfalt."

Tote Tiere sind mehr als die Leibspeise zahlloser Arten von Fliegenmaden, Würmern, Vögeln, kleinen und großen Säugetieren. Ein Tierkadaver dient auch als Brutstätte, nur dort können Käfer wie der Totengräber ihre Larven päppeln. Im Ozean leben Krebse und anderes Meeresgetier oft jahrzehntelang von