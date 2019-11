Steffen Russ, 53, übernahm im Februar 2017 die Abteilungsleitung der Sicherungsgruppe im Bundeskriminalamt. In dieser Position war er unter anderem für die Einsatzleitung des BKA während des G-20-Gipfels in Hamburg zuständig. Zuvor war er Gruppenleiter der Sicherungsgruppe im Bereich Einsatz und operative Aufgaben. Russ studierte Volkswirtschaft an der Universität Köln und kam 1994 zum BKA.







SPIEGEL: Herr Russ, wie werden Politiker vom BKA geschützt?



Russ: Der Umfang unserer Schutzmaßnahmen hängt unter anderem von der Bewertung der Gefährdung ab, die sich für eine Politikerin oder einen Politiker auf Bundesebene beispielsweise aus dem jeweiligen Amt ergibt. Es gibt drei Gefährdungsstufen: In der dritten Stufe werden Personen anlassbezogen - zum Beispiel bei Wahlkampfauftritten - begleitet. In der zweiten Stufe erweitern wir unsere Maßnahmen. Und bei Personen der Stufe eins begleiten wir dauerhaft, sozusagen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, sei es im Dienst oder im Urlaub.

SPIEGEL: Und wenn der Politiker doch mal allein Brötchen holen möchte?

Russ: Wir versuchen grundsätzlich alles möglich zu machen und gehen natürlich auf die Bedürfnisse unserer Schutzpersonen ein. Wenn wir eine Gefahr sehen, raten wir von bestimmten Handlungen aber auch ab. Letztendlich sind unsere Schutzpersonen aber freie Menschen, die eigenverantwortlich über ihr Handeln entscheiden.

SPIEGEL: Worauf kommt es an?