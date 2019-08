Das Klavierintro ist viel zu lang, sodass die überraschend helle Stimme des Sängers erst einsetzt, wenn man gar nicht mehr damit rechnet. Und dann beginnt der Song auch noch mit einer cineastischen Referenz – "On a morning from a Bogart movie" –, die immer absurder wird, je mehr man darüber nachdenkt. Es gibt schon gute Gründe, warum "Year of the Cat" von Al Stewart ein Hit wurde, und ebenso gute, warum er inzwischen fast vergessen ist.

In Matthias Brandts Roman "Blackbird" aber, da wird der Song gegen Ende noch einmal vorgespielt. Der Junge, der sich das Lied vielleicht gewünscht hätte, kann es nicht mehr hören, seine Freunde spielen es an seinem Grab und nutzen es zu ihrer Entlastung, um über den schlechten Geschmack des Toten zu lästern.

"Blackbird" ist die Geschichte vom Verlust eines Freundes, vom Erwachsenwerden, und eine Ethnografie der vergessenen Siebzigerjahre der alten Bundesrepublik ist es auch. Wir erkunden diese Zeit, indem wir dem Monolog von Morten Schumacher, einem 15-jährigen