Franz K. fuhr mit seiner Mercedes B-Klasse auf der rechten Spur der Bundesstraße 448 Richtung Offenbach, als seine Frau auf dem Beifahrersitz plötzlich rief: "Du, jetzt hat's geblitzt."

"Ich habe das gar nicht gesehen", sagt K. Er dachte sich nichts weiter dabei – bis er gut einen Monat später einen "Bußgeldbescheid mit Fahrverbot" in seinen Händen hielt. 151 Kilometer pro Stunde sei er schnell gewesen, 71 km/h schneller als die dort erlaubten 80. Die Sanktionen fielen entsprechend hart aus. K. sollte eine Geldbuße von 600 Euro bezahlen, zuzüglich 30 Euro Gebühr und 3,50 Euro für Auslagen. Dazu verhängte das Regierungspräsidium Kassel gegen ihn ein Fahrverbot von drei Monaten.

"So schnell bin ich noch nie in meinem Leben gefahren", sagt K., "noch nicht einmal auf der Autobahn." Der Rentner, damals 78 Jahre alt, konnte es kaum fassen, als er den Bußgeldbescheid las. Und er erinnerte sich, dass in dem Moment, als seine Frau ihn auf den Blitz aufmerksam gemacht habe, ein anderes Fahrzeug auf