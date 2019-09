1939 war der Sohn eines Stahlhändlers aus Hameln nach Fernost gegangen, um dort die Geschäfte seines Vaters anzukurbeln. Ein schlechter Zeitpunkt, weil er 14 Tage vor Abfahrt seine Liebe Elke kennengelernt hatte. Ein guter Zeitpunkt, weil er zu Beginn des Krieges zu weit ab vom Schuss war, um als Infanterist für die Menschenschluckermaschine Wehrmacht in Deutschland von Interesse zu sein. Dachte er. So stellte Henke es im Gespräch mit dem SPIEGEL 2005 dar, und so hatte er es in einem Erinnerungsband notiert.

Er hatte sich an die chinesische Hafenstadt Shanghai mit ihrem internationalen Flair gewöhnt, an den Whisky und die Frauen, an das bunte Treiben in der Handelsmetropole, wo Deutsche, Amerikaner, Franzosen und Briten weiter ihren Geschäften nachgingen und sich abends in den Bars trafen, während in Europa der Kontinent umgepflügt wurde.

Am 9. November 1941 musste Henke sich um neun Uhr im Zimmer 12 des deutschen Konsulats melden. 14 Männer warteten dort im Korridor. Sie bekamen alle die gleiche Mitteilung, die ein Beamter emotionslos verlas: "Sie haben sich am 11. November nach Osaka, Japan, zu begeben und dort beim deutschen Konsulat zu melden zwecks Einsatzes zu einem Blockadedurchbruchunternehmen. Sie sind zur Geheimhaltung verpflichtet."