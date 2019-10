Es fängt schon damit an, dass die Aula der Walnut Hills High School nicht gerade das CBGB ist. Im CBGB, einem Klub in Manhattan, ist Debbie Harry mit Blondie von Mitte der Siebzigerjahre an häufig aufgetreten, ebenso wie die Ramones, die Talking Heads oder Johnny Thunders and The Heartbreakers. Heute, mehr als 40 Jahre später, nach dem gesellschaftlichen Siegeszug von Punk, haftet dem Laden, der noch bis 2006 als Touristenmagnet weiterexistierte, eine museale Weltberühmtheit an.



Wenn man Harrys Autobiografie liest, verstärkt sich dieses Gefühl noch, weil die ganze Zeit historische Figuren des heutigen Kulturkanons wie Andy Warhol, David Bowie, Jean-Michel Basquiat oder Iggy Pop in relativ intimen Situationen auftauchen.



Angeblich hat Andy Warhol über Debbie Harry gesagt, wenn er für sich selbst ein Gesicht aussuchen könne, dann würde er Debbie Harrys wählen, und hat dann eine seiner berühmten Porträtserien von ihr angefertigt.