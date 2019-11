Bob Dylan galt als Stimme seiner Generation. Doch als der Sänger 1964 eine Platte voller introvertierter Lieder veröffentlichte ("Another Side of Bob Dylan"), brach ein Sturm der Empörung los. Viele seiner Fans wollten lieber weiter die Protestsongs hören, für die sie Dylan bewunderten. Und der Sänger, dessen Plattenverkäufe hinter seiner Popularität hinterherhinkten, geriet bei seiner Plattenfirma unter Druck. Sogar der einflussreiche Folkkritiker Irwin Silber wirft dem Sänger in einem offenen Brief vor, er habe sich von seiner eigenen Berühmtheit korrumpieren lassen.

Bereits im März 1964 schlug sich Johnny Cash, der auf dem Zenit seiner Karriere als Countrysänger stand, auf Dylans Seite. Dylan war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 22 Jahre alt. In lyrischer, kraftvoller Sprache schrieb Cash einen Leserbrief in Gedichtform, der mit den Worten endete: "Shut up! ... And let him sing!" Und auch auf dem im Juli des Jahres stattfindenden Newport Folk Festival bekannte sich Cash öffentlich