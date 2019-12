Dass seine Tochter nicht mehr zurückkommt, wurde Klaus Philipp erst im Oktober so richtig klar. Über sieben Monate, nachdem sie gestorben war. "Bis dahin dachte ich: Sie wird irgendwann schon wieder anrufen und fragen, ob ich sie vom Flughafen abhole", sagt der Rentner aus Achim bei Bremen.

Seit ihrem Studium war Marie, seine Tochter, in der Welt unterwegs. Sie lebte in Budapest, dann in der Nähe von Frankfurt, zuletzt in Dschibuti. "Ich habe sie losgelassen", sagt Philipp, "und ich war stolz, dass sie auf eigenen Beinen stand." Marie hatte internationale Beziehungen studiert, sie arbeitete für die Entwicklungshilfeorganisation GIZ, deren größter Auftraggeber der Bund ist. So kam es, dass er Marie vor ihrem Tod schon zwei Jahre lang nicht gesehen hatte.