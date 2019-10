Dennis Muilenburg hatte bislang eigentlich einen Traumjob: Als Vorstandschef führte er den Flugzeugkonzern Boeing - und als Vorsitzender des Verwaltungsrates kontrollierte er sich praktischerweise gleich selbst.

Das ist nun vorbei: Der Amerikaner musste seinen Aufseherposten räumen, verkündete Boeing am Freitag vergangener Woche, und ein neues Komitee in der Firma werde tödliche Sicherheitsschlampereien stoppen. Nur Stunden vorher hatte eine internationale Untersuchungskommission ihren Bericht über das große Boeing-Desaster vorgelegt.

In den Morgenstunden des 29. Oktober 2018 war eine nagelneue Boeing 737 Max vor Indonesien kopfüber ins Meer gekracht. Monate später bohrte sich in Äthiopien eine weitere 737 Max mit der Nase voran in ein Feld. 346 Menschen verloren ihr Leben, und verantwortlich dafür ist neben Boeing auch die US-Luftfahrtbehörde FAA: Der Todesflieger 737 Max hätte so nie gebaut und zugelassen werden dürfen.