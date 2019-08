An einem glutheißen Tag fährt Anna Hidayat zu einem Camp unweit der nigrischen Grenze. Sie schaut aus dem Fenster auf das weite, ausgedorrte Land, über dem sich ein zementgrauer Himmel wölbt. Hidayat weiß, dass die Gegend gefährlich ist, sie ist häufig unterwegs im "deep field", im Terrorgebiet. Dort liegen die Flüchtlingslager, die ihre Hilfsorganisation betreut.

"Sieht alles so friedlich aus", sagt Anna Hidayat, "kein Vergleich zu den Schlachtfeldern, die ich im Irak, in Syrien oder im Jemen gesehen habe." Die 44-jährige Muslimin aus Indonesien leitet seit Oktober das Büro von Care in Maiduguri. Ein Ex-Offizier der Armee begleitet sie, er sondiert per Handy die Sicherheitslage vor jedem Ort, der passiert werden muss. Er besteht darauf, dass sein Name und Rang nicht erwähnt werden.

"Die Ruhe ist trügerisch", sagt er, "die Terroristen halten sich im Busch verborgen, sie können jederzeit zuschlagen."

Für die Mitarbeiter internationaler Organisationen im Nordosten Nigerias ist die Gefahr Alltag;