Evo Morales, 60, war der erste indigene Präsident in der Geschichte Boliviens. Der ehemalige Anführer der Kokabauern ist eine Symbolfigur der lateinamerikanischen Linken, er regierte von 2006 bis zu seinem erzwungenen Rücktritt in der vorvergangenen Woche. Wahlbeobachter der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hatten "Unregelmäßigkeiten" bei seiner vierten Wahl am 20. Oktober festgestellt, es kam zu gewalttätigen Unruhen. Vergangene Woche forderte ihn das Militär zum Rücktritt auf. Morales fürchtete um sein Leben, er flüchtete ins Exil nach Mexiko. Dort lebt er an einem geheimen Ort in Mexiko-Stadt, die Regierung stellt ihm vier Leibwächter und einen gepanzerten SUV.

SPIEGEL: Herr Morales, wie soll man Sie anreden? Herr Ex-Präsident?

Morales: Nach meinem Rücktritt kann man mich eigentlich nicht mehr Präsident nennen. Andererseits hat das Parlament meinen Rücktritt noch nicht angenommen. Meine Fraktion steht bislang geschlossen hinter mir.

SPIEGEL: Ihre Gegner behaupten, Sie seien freiwillig