"Es sollte eine Art Pflicht sein, solche Orte immer mal wiederzusehen und zu riechen, um nicht zu vergessen, dass sie existieren."

George Orwell, "Der Weg nach Wigan Pier"





Der Mann, der in diesem Wahlkampf eine Schlüsselrolle spielt, kauert an einem Montag im November auf einem abgewetzten Ohrensessel mit Tartanbezug und sagt: "Es ist egal, wer hier gewinnt, es ändert sich sowieso nichts."

Der Mann heißt Daryl, seinen Nachnamen will er nicht nennen. Er hat seine Adidasmütze tief ins Gesicht gezogen. Draußen peitscht der Wind den Regen waagerecht durchs nordenglische Wigan, drinnen nuckelt Daryl an einer Dampfzigarette mit Anisaroma und wacht über sein Leben. Es besteht aus einem klammen Raum voller Barhocker und Ledersessel, an der Wand hängen Hirschgeweihe.

Daryl hat den Trödelladen im März eröffnet und ihn "Bulldog Forge" genannt, in Erinnerung an den legendären Gerätehersteller Bulldog Tools, der hier vor mehr als 200 Jahren sein Quartier bezogen hatte. Heute türmt sich in dessen einstigem