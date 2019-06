"Boris Johnson hat seine Inkompetenz eindrucksvoll zur Schau gestellt"

Nicola Sturgeon, 48, ist Regierungschefin (First Minister) von Schottland und Vorsitzende der Scottish National Party (SNP). Mit einer ungewöhnlichen Mischung aus linker Sozialpolitik, ökologischer Programmatik und einer nationalistischen, aber migrationsfreundlichen Agenda bestimmt die SNP seit zwölf Jahren die Geschicke Schottlands. 2014 war Sturgeon federführend an der Vorbereitung eines schottischen Unabhängigkeitsreferendums beteiligt, das die Befürworter der Selbstständigkeit mit 45 zu 55 Prozent der Stimmen verloren. Nun kündigt die Juristin aus Glasgow einen weiteren Anlauf spätestens in zwei Jahren an.

SPIEGEL: First Minister, drücken Sie die Daumen, dass Boris Johnson demnächst in 10 Downing Street einzieht?

Nicola Sturgeon: Nein. Boris Johnson als nächster Premierminister Großbritanniens ist eine Horrorvorstellung, ganz sicher für viele hier in Schottland, aber ich vermute auch für zahllose andere Menschen im gesamten Vereinigten Königreich.

SPIEGEL: Johnson scheint gewillt zu einem vertragslosen Bruch mit der EU, dem sogenannten No Deal. Und glaubt man Umfragen, würde ein No Deal schottische Unabhängigkeitsbestrebungen beflügeln. Ist das nicht genau das, was Sie wollen?

Sturgeon: Ich habe dem Vereinigten Königreich noch nie Schlechtes gewünscht, damit unser Verlangen nach Unabhängigkeit in Erfüllung geht. Ich wollte und will, dass wir diesen Kampf mit positiven Argumenten für Schottland gewinnen. Wenn es nach mir ginge, sollte es keinen Brexit geben. Aber natürlich wird er, wenn er denn kommt, unsere Unabhängigkeitsbewegung stärken, vor allem wenn Boris Johnson Premierminister werden sollte.

SPIEGEL: Haben Sie das Gedicht gelesen, das Johnson vor Jahren als Chefredakteur des "Spectator" drucken ließ, in dem Schotten als "niederträchtige Rasse" beschrieben werden, die es auszurotten gelte?