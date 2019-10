Als Orakel hat Sir Ivan Rogers in den vergangenen Jahren einen erstaunlich guten Job gemacht. Der 59-Jährige war mal Großbritanniens EU-Botschafter, lange vor dem EU-Referendum prophezeite er, dass sich der Brexit als schreckliche Idee für sein Land erweisen werde. Er sah auch das tragische Aus für Theresa May voraus. Und er weissagte, dass es nie gelingen werde, in zwei Jahren ein mehrheitsfähiges Scheidungsabkommen mit Brüssel auszuhandeln.

Sein Problem: Diejenigen, die er rechtzeitig warnte, hörten nie zu.

Am Montag dieser Woche sitzt der Mann, den manche Landsleute inzwischen "Dr. Unheil" (Dr. Doom) nennen, in einem deutschen Restaurant in London, starrt in seinen Kaffee und sagt: "Ich wünschte, ich hätte nicht recht behalten."

Dann wagt er seine nächste Prophezeiung: "Ich vermute, dass wir mit Boris Johnson die nächsten zehn Jahre werden leben müssen - womöglich sogar länger." Für das Vereinigte Königreich sei das mittelfristig desaströs. "Aber wen interessiert das schon noch?"

Zehn Jahre