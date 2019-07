Einen hat er noch, sagt Stanley Johnson gegen Ende. "Wissen Sie, was Oscar Wildes letzte Worte auf dem Sterbebett waren? 'Sterben? Das wäre wirklich das Letzte, das ich tun würde."" Dann lacht der kleine blonde Mann still ein Weilchen vor sich hin. Humor, sagt Johnson, helfe wirklich in allen Lebenslagen: "Wenn nichts anderes mehr geht, kann man immer noch einen Witz machen." Das hat er offensichtlich auch seinem Sohn eingebläut.

Stanley Johnson, der Vater von Boris, ist am Donnerstagmorgen in den "Cinnamon Club" in Westminister gekommen, er wirkt noch aufgekratzter als sonst. Rund 17 Stunden zuvor ist sein Ältester von der Queen zum neuen Premierminister des Vereinigten Königreichs ernannt worden. Und das hier "ist nun mein erster Tag als erster Vater der Nation".