Palmer, 46, ist seit zwölfeinhalb Jahren Oberbürgermeister in Tübingen und seit 1996 Mitglied der Grünen. Vor allem in Fragen der Flüchtlingspolitik hat er sich in den vergangenen Jahren deutlich von den liberalen Positionen seiner Partei entfernt und mit Äußerungen in sozialen Medien immer wieder für Aufregung gesorgt. Als er vorvergangene Woche eine Werbung der Deutschen Bahn kritisierte, weil sie fast ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund zeige, wurde ihm Rassismus vorgeworfen. In einem offenen Brief forderten Berliner Grüne sogar seinen Parteiausschluss.

Kazim, 44, ist SPIEGEL-Redakteur mit Sitz in Wien. Der aus Oldenburg gebürtige Sohn indisch-pakistanischer Eltern muss sich seit Jahren mit rassistischen Anfeindungen auseinandersetzen. Er hat 2018 das Buch "Post von Karlheinz. Wütende Mails von richtigen Deutschen – und was ich ihnen antworte" veröffentlicht.

Kazim und Palmer haben häufiger in den sozialen Medien miteinander gestritten und Anfang des Jahres auch ein öffentliches Streitgespräch in Tübingen geführt, das Palmer angeregt hatte. Anschließend tauschten sie eine Woche lang ihre Facebook-Accounts, nach Ansicht Kazims "eine ernüchternde Erfahrung", weil eine sinnvolle Debatte unter Palmers Followern kaum möglich sei.

Kazim: Herr Palmer, ist es okay, wenn ich Sie interviewe, oder muss der SPIEGEL Ihnen erklären, warum ausgerechnet ich, ein Nichtweißer, mit Ihnen spreche?

Palmer: Sie sind für mich genauso Deutscher wie jeder andere Deutsche auch. Und genauso SPIEGEL-Journalist wie jeder Ihrer Kollegen. Ihre Hautfarbe ist mir völlig egal. Unter uns Streithähnen: schöner Bart. Ist das jetzt mehr Hipster oder eher Islamist?

Kazim: Sehr großzügig, aber die Hautfarbe scheint immer wieder ein Problem für Sie zu sein. Sie haben während der Ostertage auf Facebook allen Ernstes eine Werbung der Deutschen Bahn kritisiert, weil dort fünf von sechs Menschen abgebildet wurden, die keine weiße Haut haben.

Palmer: Haben Sie in letzter Zeit mit Ihrer Kollegin Anja Rützel gesprochen?

Kazim: Ich ahne, worauf Sie hinauswollen, aber erzählen Sie bitte, damit alle es verstehen.