Tower, der eigentlich Thomas Weinmann heißt, hat diesen Song selbst eingespielt, als Schlagzeuger der Projektband B. O., der einzigen Fanband der Fußballbundesliga, die das komplette Liedgut ihres Vereins selbst geschrieben hat.

Zwei Minuten und 16 Sekunden dauert es, bis das Schlagzeug einsetzt – Weinmanns Schlagzeug. Kurz darauf betreten die Spieler den Rasen. Alle singen, Block 16, die ganze Nordkurve, das ganze Stadion.

Stolzer Blick zurück – volle Kraft nach vorn. Für den Namen, den die Welt so glorreich kennt!

Er denke in diesen Minuten nicht, sagt Weinmann, weil er so sehr mit dem Singen beschäftigt sei: erfüllt vom Stolz auf diesen Verein, ergriffen von dem Moment, mitgerissen vom eigenen Trommelwirbel, der dem Gesang eine schöne Dringlichkeit verleiht. Erst wenn das Lied verklungen ist, geht er zu seinem Platz.

Es ist das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, die fünfte Begegnung der laufenden Saison. Nach sechs Minuten schießt Düsseldorf das 1:0.

Es gab mal eine Zeit, in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, da war Mönchengladbach neben dem FC Bayern der beste Fußballklub Deutschlands. Zwischen 1970 und 1979 wurden die Gladbacher fünfmal Meister, einmal Pokalsieger, zweimal Uefa-Cup-Sieger.

In einer gesichtslosen, vom Krieg zerstörten Stadt spielten sie einen Fußball, den die Deutschen bis dahin nicht kannten; in der Tristesse von Reihenhaussiedlungen entstand eine Schönheit, die diese Tristesse vergessen ließ. Am äußersten Rand der Bundesrepublik gelegen, vermittelte Mönchengladbach ein paar Jahre lang eine Idee davon, wie Strukturwandel in Deutschland aussehen könnte: kaufmännische Sparsamkeit gepaart mit Wagemut, die Werte der alten Bundesrepublik gepaart mit dem Willen zu Erneuerung und Aufbruch. Mönchengladbach gelang im Fußball das, was der SPD mit dem Ruhrgebiet gern gelungen wäre.

Damals war Gladbach eine echte Alternative zu den Bayern, ein Gegenmodell, der letzte Verein der Bundesliga, der sich gegen Trikotwerbung stemmte. Als Fan musste man sich entscheiden: zwischen dem jungen, ungestümen Fußball vom Niederrhein – und dem kontrollierten Fußball der Bayern. Das war ähnlich schwer wie die Entscheidung zwischen Levi's und Wrangler, Coca-Cola und Pepsi oder Beatles und Rolling Stones – es ging um eine Haltung, um Grundsätzliches also.

Lange hat Borussia Mönchengladbach von der Rolle des Underdogs profitiert. Andere Klubs standen für Nüchternheit und Pragmatismus, Gladbach stand für Utopie. Wegen ihres Spielstils und ihrer Jugend wurde die Mannschaft "Fohlen" genannt. Bayern steht bis heute für Erfolg, während Gladbach lange in der Bedeutungslosigkeit versank.