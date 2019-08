Mitte August ging in der Deutschen Botschaft in Nigeria der Antrag auf ein Arbeitsvisum ein. Godwin Essien, 27, möchte nach Deutschland, und die brandenburgische Firma Creactiv möchte ihn. Das Unternehmen demontiert und verkauft alte Industrieanlagen, Essien soll den Export nach Afrika ankurbeln.

Godwin Essien kennt Brandenburg, er weiß, was ihn dort erwartet. Ein Jahr lang hat der Nigerianer in Herzberg, beim Fußballverein VfB, den Bundesfreiwilligendienst absolviert. Er hat auf der Geschäftsstelle geholfen, er war Co-Trainer mehrerer Jugendteams und Stürmer in der Herrenmannschaft, 26 Tore in 38 Spielen.

Seit das Freiwilligenjahr vorüber und Essien wieder in Nigeria ist, sind sie beim VfB von der Idee besessen, den Fußballer zurückzuholen. "Nicht allein wegen seiner Tore", betont Vorstand Frank Lehmann, "sondern weil er ein toller Mensch ist und eine große Bereicherung für unser Vereinsleben."

Ein Schwarzafrikaner für Brandenburg, das klingt wie ein Märchen, ein kitschiges, wo es hier doch