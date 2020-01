Auf diese zwei Zellklumpen, jeder gerade mal 0,1 Millimeter groß, hat Cesare Galli mehr als fünf Jahre lang hingearbeitet. Was mit bloßem Auge aussieht wie Staubkörnchen, sind lebensfähige Embryos. Schon bald sollen sie zum zweitgrößten Landsäugetier der Erde heranwachsen: zu Nördlichen Breitmaulnashörnern, bis zu 2,5 Tonnen schwer und mit einer Schulterhöhe von knapp zwei Metern.

Forscherteams in den USA und Südafrika haben sich bereits an der Erzeugung von Nashornembryos im Labor versucht, bislang ohne Erfolg. Nun hat der italienische Wissenschaftler als Erster das Ziel erreicht - wie so oft.

Die Liste mit Gallis Pionierleistungen ist lang: Das erste geklonte Pferd der Welt, der erste geklonte Milchbulle und der erste Klon eines Top-Sportpferds und mehrfachen World-Champions gehen auf das Erfolgskonto des unscheinbaren Mannes mit Halbglatze und randloser Brille. Er betreibt sein Biotechlabor in einem hellgrauen Flachbau vor den Toren von Cremona.

Vor knapp 30 Jahren kamen der Tierarzt und