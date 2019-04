Bret Easton Ellis empfängt an diesem späten Märznachmittag mal wieder einen Vertreter der "Legacy Press". So nennt er, was früher vielleicht einmal seriöse Presse geheißen hat, journalistische Institutionen also wie die "New York Times", die "Washington Post" und eben auch den SPIEGEL. "Legacy" ist das englische Wort für Vermächtnis. Die "Vermächtnispresse" also. Ellis meint das nicht böse.

"Die 'New York Times' war jahrzehntelang meine Lebensader", sagt er, täglich habe er sie gelesen, manchmal auch für sie geschrieben. Jetzt ist sie nur noch ein Vermächtnis, ein Bote aus einer fernen Zeit. Das Problem ist nicht, dass die Zeitung schlechter oder unmodern geworden wäre. Es ist eher das Verhältnis zur Welt, in dem sich die Legacy Press sieht, das Ellis stört: der Glaube, dass es handwerkliche Grundbegriffe gebe, die verbindlich seien; dass es so etwas wie Wahrheit gebe und bestimmte moralische Standards nicht unterlaufen werden dürften. Weil Bret Easton Ellis an all dies seit einigen Jahren